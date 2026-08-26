Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

ORHANGAZİ

Örnekköy Mahallesi, Fatih Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Bursa Yalova Yolu’nun alt kısımları, Fabrikalar Bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 23.59 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle yapılacaktır.

YENİŞEHİR

Kavaklı Mahallesi ve çevresinde 21 Ağustos 2026 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

YILDIRIM

Değirmenönü Mahallesi’nin bir bölümünde 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ankara Yolu Caddesi’nin güneyinde, Deliçay, Şehitler Caddesi ve Aslı Sokak ile çevrelenen bölge etkilenecektir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda belirtilen saatten önce su verilebilecektir.

Karapınar Mahallesi’nin bir bölümünde 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yeşim Tekstil ve Et Balık Kurumu civarı ile Ankara Yolu Caddesi’nin güneyinde, Deliçay’ın doğusunda, 21. Caddenin batısında ve 167. Sokak, 168. Sokak, 22. Cadde ile 158. Caddenin kuzeyinde kalan bölge etkilenecektir. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda belirtilen saatten önce su verilebilecektir.