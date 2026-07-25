Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

ORHANGAZİ

Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 08.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

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Muradiye Mahallesi Kaynarca mevkisinde bulunan ve ilçenin su ihtiyacını karşılayan derin su kuyuları, UEDAŞ tarafından planlanan elektrik kesintisi nedeniyle geçici olarak devre dışı kalacaktır. Bu nedenle 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 20.00 arasında Orhangazi Merkez’de, Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi çevresi hariç olmak üzere Yeniköy, Cihanköy, Ortaköy, Gedelek, Örnekköy, Fındıklı, Hamzalı, Çeltikçi ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.