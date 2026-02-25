Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ

Mahalleler: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta

Planlanan başlangıç tarihi ve saati: 21 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi ve saati: 2 Mart 2026 saat 18.00

Kesim başlangıç tarihi ve saati: 21 Şubat 2026 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle 21 Şubat 2026 ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi yapılabilecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

OSMANGAZİ İLÇESİ

Mahalle: Hamitler

Etkilenen yerler: Hançer Sokak ve çevresi

Planlanan başlangıç tarihi ve saati: 25 Şubat 2026 saat 15.00

Planlanan bitiş tarihi ve saati: 25 Şubat 2026 saat 16.00

Kesim tarihi ve saati: 25 Şubat 2026 saat 15.00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C3 B43 alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi Hançer Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 25 Şubat 2026 tarihinde 15.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.