Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, salar ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa (Hamzabey Bölgesi)

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması ihtimaline karşılık, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevredeki muhtelif cadde ve sokaklarda 17 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa (Züferbey Bölgesi)

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile civarında 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Olası kesintilere karşı vatandaşların tedbirli olmaları önemle rica olunur.

