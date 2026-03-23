Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 23 Mart 2026 saat 09.00 ile 3 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Nilüferköy Mahallesi ve çevresinde, 23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Anadolu Mahallesi 2. Bakır Sokak ve çevresinde, 23 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Şirinevler Mahallesi 21. Sokak ve çevresinde, 23 Mart 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.15 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.