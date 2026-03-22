Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, 23 Mart 2026 ile 3 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çeşitli cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak kesintiler uygulanacaktır.

Osmangazi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, 23 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Nilüferköy Mahallesi ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.