Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY VE ÇEVRESİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanabilecektir. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda 29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayıp 7 Şubat 2026 tarihinde saat 18.00'e kadar, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA – ZÜFERBEY VE ÇEVRESİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar sebebiyle su kesintileri yapılabilecektir. Bu doğrultuda Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 29 Ocak 2026 saat 09.00 ile 9 Şubat 2026 saat 18.00 arasında, gün içerisinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ – ATICILAR

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Sümbül Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 2 Şubat 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar C4 D17 alt bölgesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

YILDIRIM – MİMARSİNAN

Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi ve civarında oluşan arıza sebebiyle 2 Şubat 2026 tarihinde saat 14.45 ile 16.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti C3 D17 alt bölgesindeki arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir.