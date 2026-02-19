Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mudanya

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 7 Şubat 2026 saat 09.00 ile 21 Şubat 2026 saat 18.00 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak kesinti uygulanabilecektir.

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 10 Şubat 2026 saat 09.00 ile 20 Şubat 2026 saat 18.00 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar süresince mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak kesinti yaşanabilecektir.

Yıldırım

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Albayrak Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 19 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti belirtilen saatler arasında geçerli olacaktır.

