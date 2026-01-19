Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi

Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 27 Ocak 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 17 Ocak 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanabilecektir.

Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 17 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi

Züferbey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Ocak 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 28 Ocak 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 17 Ocak 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar sebebiyle su kesintileri yaşanabilecektir.

Bu nedenle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresinde, 18 Ocak 2026 ile 28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.