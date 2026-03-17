Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Mart su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Başlangıç tarihi 13 Mart 2026 saat 09.00

Bitiş tarihi 17 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabri Bey mahallelerinde 13 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey Mahallesi ve Çevresi

Başlangıç tarihi 14 Mart 2026 saat 09.00

Bitiş tarihi 17 Mart 2026 saat 18.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinin Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 14 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi

Başlangıç tarihi 17 Mart 2026 saat 17.00

Bitiş tarihi 17 Mart 2026 saat 22.00

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 773. Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 17 Mart 2026 tarihinde 17.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.