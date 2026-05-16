Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Mayıs su kesintisi saatleri...

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır.

Nilüfer

Esentepe Mahallesi Tuna Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 16 Mayıs 2026 tarihinde 11.15 ile 13.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Özlüce Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 15 Mayıs 2026 ile 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır.

Osmangazi

Adalet Mahallesi 34. Okul Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 16 Mayıs 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Akpınar Mahallesi 1. Haliç Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 16 Mayıs 2026 tarihinde 10.15 ile 17.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 16 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 18.15 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Umurbey Mahallesi Çobanbey Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 16 Mayıs 2026 tarihinde 10.45 ile 11.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.