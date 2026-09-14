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Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer İlçesi

Konaklı ve İrfaniye mahalleleri ile civarında BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Çelik Caddesi ve civarında ise ani bir arıza çalışması nedeniyle aynı gün, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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