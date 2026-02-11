Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mudanya

Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 7 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Mustafakemalpaşa

Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 8 Şubat 2026 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde muhtelif cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 10 Şubat 2026 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Yunuseli Mahallesi Çankaya Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 11 Şubat 2026 tarihinde 17.45 ile 18.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.