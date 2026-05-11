Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Mayıs su kesintisi saatleri...
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:
Mustafakemalpaşa
Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara müdahale edilecektir.
Nilüfer
Balkan Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Odunluk Mahallesi Liman Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Özlüce Mahallesi Çiçek Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 17.40 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.
Osmangazi
Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı ve çevresinde, BUSKİ kurum içi arıza çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 13.40 ile 15.40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Yenibağlar Mahallesi Tan Sokak ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 15.20 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım
Çınarönü Mahallesi Akarsu Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 16.45 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Yiğitler Mahallesi C12 bölgesi ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 17.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.