Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara müdahale edilecektir.

Nilüfer

Balkan Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Odunluk Mahallesi Liman Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Özlüce Mahallesi Çiçek Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 17.40 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Osmangazi

Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı ve çevresinde, BUSKİ kurum içi arıza çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 13.40 ile 15.40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yenibağlar Mahallesi Tan Sokak ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 15.20 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Çınarönü Mahallesi Akarsu Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 16.45 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yiğitler Mahallesi C12 bölgesi ve çevresinde, arıza çalışması sebebiyle 11 Mayıs 2026 tarihinde 17.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu ülkesine döndü! Belki de son kez forma giydi

Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu

Bu saldırının cezası ağır oldu
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu ülkesine döndü! Belki de son kez forma giydi

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle