Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesinin Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 21 Şubat 2026 saat 09.00 ile 2 Mart 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle belirtilen cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanabilecektir.

Nilüfer

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Tan Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 28 Şubat 2026 tarihinde saat 15.20 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 28 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.