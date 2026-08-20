BURS VEREN KURUMLAR 2026 (TÜM KURUMLAR) Üniversite bursu veren kurumlar hangileri?

Üniversite eğitimini sürdüren veya yeni başlayacak öğrenciler için 2026 yılında burs desteği sunan kurumlar merak ediliyor. Burs programlarında aylık ödeme tutarları ve başvuru şartları kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Öğrenciler; akademik başarı, maddi ihtiyaç, öğrenim görülen üniversite ve bölüm gibi kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Peki, 2026 üniversite bursu veren kurumlar hangileri? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR HANGİLERİ?

2026 yılında üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan kurumlar arasında KYK, Türk Eğitim Vakfı, Sabancı Vakfı, Anadolu Vakfı, İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Toplum Gönüllüleri Vakfı bulunuyor. Ayrıca belirlenen şartları taşıyan millî sporcular için de vakıf üniversitelerinde yüzde 100 öğrenim ücreti bursu imkânı sunuluyor.

KYK HEM BURS HEM KREDİ VERİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları her öğretim yılının başında e-Devlet üzerinden alınıyor. 2026 yılı itibarıyla aylık ödeme lisans öğrencileri için 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak uygulanıyor.

KYK bursu karşılıksız verilirken öğrenim kredisi mezuniyet sonrasında geri ödeniyor. Öğrenciler burs ve kredi için ayrı başvuru yapmadan aynı başvuru üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirmede öğrencinin ve ailesinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin kamu kurumlarındaki veriler dikkate alınıyor.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile belirli istisnalar dışında ikinci bir yükseköğretim programında öğrenim görenler burs kapsamı dışında kalıyor.

TEV’E BURS BAŞVURULARI 14 EYLÜL’DE

Türk Eğitim Vakfı’nın 2026-2027 üniversite eğitim bursu başvuruları 14 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak. Üniversite bursunun aylık tutarı 8 bin TL olarak açıklandı.

TEV bursuna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı öğrenciler başvurabiliyor. Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olmamış olması gerekiyor. Başvuru için devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinin tam burslu programlarında öğrenim görülmesi şartı bulunuyor.

SABANCI VAKFI AYLIK 9 BİN TL BURS VERİYOR

Sabancı Vakfı, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlıyor. Güncel burs miktarı aylık 9 bin TL olarak açıklanırken her yıl yaklaşık 300 yeni öğrenci programa kabul ediliyor. Toplam bursiyer sayısı ise yaklaşık bin 500'e ulaşıyor.

Başvurular doğrudan vakfa değil, öğrencinin yerleştiği üniversitenin burs birimine yapılıyor.

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİ BURSU

İstanbul Sanayi Odası Vakfı bursları, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'daki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenim gören öğrencilere yönelik veriliyor.

Lisans burslarında devlet üniversitelerinin veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu mühendislik programlarında öğrenim gören öğrencilere öncelik tanınıyor. Başvurular her yıl 1-30 Eylül arasında çevrim içi sistem veya mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

ANADOLU VAKFI 1-30 EYLÜL'DE BURS BAŞVURUSU KABULÜNE BAŞLAYACAK

Anadolu Vakfı bursuna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, akademik olarak başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler başvurabiliyor. Öğrencilerin Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitesinin yüzde 100 burslu programında tam zamanlı lisans öğrencisi olması gerekiyor.

Burslar karşılıksız ve hizmet yükümlülüğü olmadan veriliyor. Ödemeler ekim-haziran döneminde dokuz ay boyunca yapılıyor. Başvurular her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında vakfın çevrim içi sistemi üzerinden alınıyor.

SEKİZ AY BOYUNCA 4 BİN TL BURS İMKANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere veriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere ekim-mayıs ayları arasında sekiz ay boyunca aylık 4 bin TL ödeme yapılıyor.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ek süreyle öğrenimine devam edenler ve başka bir kurumdan eğitim yardımı alan öğrenciler burs kapsamına alınmıyor. KYK bursu ile VGM bursu aynı anda alınamıyor. KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler ise diğer şartları karşılamaları halinde VGM bursuna başvurabiliyor.

AYDA 16 SAAT GÖNÜLLÜLÜK

Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Bursu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye'deki üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarında öğrenim gören gençlere veriliyor. Vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yüzde 100 burslu olması gerekiyor.

Değerlendirmede maddi ihtiyaç, akademik başarı, gönüllülük geçmişi ve sosyal beceriler dikkate alınıyor. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin ayda en az 16 saat gönüllülük faaliyetine katılması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden 2'nin altına düşmemesi gerekiyor.

Başka bir kurumdan burs almak TOG bursuna engel değil ancak öğrencinin bu durumu vakfa bildirmesi gerekiyor.

MİLLİ SPORCULARA TAM BURS

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında yürütülen Millî Sporcu Bursu uygulaması kapsamında şartları taşıyan millî sporcular, anlaşmalı vakıf üniversitelerinin programlarına yüzde 100 öğrenim ücreti bursuyla yerleşebiliyor.