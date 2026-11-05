Burak Yılmaz Emre Belözoğlu’na ne dedi, Burak Yılmaz Emre Belözoğlu küs mü?

Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'na başarılar dilerken Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğinin kendisi için pek fazla önem taşımadığını söyledi. Genç teknik adam, odaklandıkları tek konunun Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maç olduğunu vurguladı. İşte Burak Yılmaz'ın Emre Belözoğlu hakkındaki açıklamaları ve Fenerbahçe maçı öncesi verdiği mesajlar.

BURAK YILMAZ EMRE BELÖZOĞLU'NA NE DEDİ?

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili soruya Yılmaz şu yanıtı verdi:

"Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmamızdır. Emre Belözoğlu yeni gelmiş olabilir. Başarılar diliyorum kendisine ama benim için pek fazla bir önemi yok."

BURAK YILMAZ EMRE BELÖZOĞLU KÜS MÜ?

Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu arasında küslük olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Burak Yılmaz, açıklamasında Emre Belözoğlu'na başarılar diledi. Ancak Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğinin kendisi için "pek fazla bir önemi" olmadığını söylemesi, sosyal medyada iki isim arasındaki ilişkiye dair yorumlara neden oldu. Yılmaz'ın sözlerinin, rakip teknik direktörden çok maça odaklandıklarını vurgulama amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN FENERBAHÇE'DİR"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesine de değinen Yılmaz, sarı-lacivertli ekibin aldığı sonuçlardan bağımsız olarak büyük bir kulüp olduğunu vurguladı:

"Fenerbahçe'nin galip gelmesi veya gelmemesi, uzun süredir mağlup olması ya da kötü durumda olması, büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Keza uzun senedir şampiyon olamamış olması da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir her zaman. O yüzden dün akşamki galibiyeti ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin önemli kulüplerinden, büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye karşı hazırlanıyoruz."

"BELKİ BİZİM İÇİN BİR EŞİK MAÇIDIR"

Fenerbahçe karşısında kazanmak istediklerini belirten Burak Yılmaz, maç biletlerinin tükendiğini ve şehrin karşılaşmaya odaklandığını söyledi. Rakiplerine saygı duyduklarını ancak kendi oyun planlarını uygulayacaklarını ifade eden Yılmaz, çekinmeden mücadele ederek puan almak istediklerini dile getirdi:

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi, belki fazlasını yapacağız. Sonra milli takım arasına gireceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmış olduğumuz galibiyetle Erzurumspor'a karşı aldığımız galibiyetin arasında puan olarak bir fark yok ama öz güven açısından bize çok şeyler katacaktır. Şehrimize büyük şeyler katacaktır. Belki bizim için bu bir eşik maçıdır. Belki yukarıya doğru ivmelenme yaşayacağız. Yoksa puan olarak alınmış her puan, herkesten alınmış her puanla eşit."

TÜRKİYE KUPASI İÇİN GERÇEKÇİ HEDEF VURGUSU

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşmelerini de değerlendiren Yılmaz, kupa maçlarında daha az süre alan futbolculara şans vermek istediğini söyledi:

"Gerçekçi olmalıyız. Türkiye Kupası'nda gidebilmek için geniş bir kadromuz olması lazım. Kulübümüzün güçlü olması lazım. Ayaklarımızı yere basarak hep beraber gerçekçi şekilde hedefler koyarsak, Allah izin verirse başarılı oluruz ama gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşamayız."

ÇORUM FK OYUNCULARINDAN FENERBAHÇE MAÇI MESAJI

Arca Çorum FK'nin savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic, Burak Yılmaz'ın göreve gelmesiyle takımın oyun anlayışının değiştiğini belirtti. Son 4 maçta 9 puan topladıklarını hatırlatan Smolcic, geliştirmeleri gereken noktalar bulunduğunu söyledi. Ylber Ramadani ise Fenerbahçe'nin lig sıralamasında istediği yerde bulunmasa da güçlü ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduğunu ifade etti. Çorum temsilcisinin antrenmanına sakatlığı bulunan Fredy dışındaki tüm futbolcular katıldı.

ÇORUM FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü Çorum'da oynanacak. Bu maç, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak.