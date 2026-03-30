Burak Özberk kimdir? Burçak Özberk'in eşi Burak Özberk kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Burak Özberk ve eşi Burçak Özberk, hem iş dünyası hem de özel yaşamlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Burak Özberk’in kariyeri, sektördeki etkisi ve başarıları kadar, çiftin aile hayatı ve ilişkilerindeki gelişmeler de merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK ÖZBERK KİMDİR?

Burak Özberk, Türkiye’nin kimya ve tutkal sektörlerinde tanınmış bir iş insanıdır. Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda çeşitli lider pozisyonlarda görev almış, özellikle yapıştırıcı ve kimya alanında yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. 2020’den bu yana Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

BURAK ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

Burak Özberk’in doğum yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1987-1991 yılları arasında mezun olduğu ve 1992-1993 yıllarında University of Ottawa’da MBA yaptığı göz önüne alındığında, günümüzde 50’li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir.

BURAK ÖZBERK NERELİ?

Burak Özberk’in doğum yeri hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, eğitim ve kariyer geçmişi Türkiye’de büyüdüğünü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladığını göstermektedir. İstanbul merkezli çalışmaları ve Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’deki görevi nedeniyle İstanbul ile güçlü bir bağlantısı vardır.

BURAK ÖZBERK NE İŞ YAPIYOR?

Özberk, kimya ve tutkal sektörlerinde uzun yıllardır aktif olarak çalışmaktadır. Kariyerine 1995 yılında National Starch Adhesives’te satış temsilcisi olarak başlamış, Dalyan San Tic Ltd Şti ve H.B.Fuller Kimya Türkiye’de yönetici ve ortak pozisyonlarında bulunmuştur. Halen Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

BURÇAK ÖZBERK KİMDİR?

Burçak Özberk, Burak Özberk’in eşi olup, çift 2012 yılında evlenmiş ve 12 yaşında bir oğulları bulunmaktadır. Evlerinin özel hayatı ve magazin gündemindeki gelişmelerle zaman zaman medyada yer almaktadır.