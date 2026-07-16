Burak Çelik kimdir? Burak Çelik kaç yaşında, nereli, eşi kim? Burak Çelik neden gözaltına alındı?

İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncu Burak Çelik de yer aldı. Gelişmenin ardından "Burak Çelik kimdir?", "Burak Çelik kaç yaşında, nereli?", "Burak Çelik eşi kim?" ve "Burak Çelik neden gözaltına alındı?" soruları kamuoyunda en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Burak Çelik'in yaşamı, kariyeri ve soruşturmaya ilişkin resmi açıklamalara yansıyan bilgiler…

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya geldi. Ordu kökenli bir babanın ve göçmen bir annenin çocuğu olan Çelik, genç yaşlarda modellik kariyeriyle dikkat çekti. Türkiye'de düzenlenen prestijli model yarışmalarında elde ettiği başarılarla adını duyuran Burak Çelik, daha sonra oyunculuk alanına yönelerek televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Modellik kariyerinin ardından profesyonel oyunculuk eğitimi alan Çelik, özellikle televizyon dizilerindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat veren oyuncu, aksiyon, dram ve romantik yapımlarda rol alarak ekran kariyerini istikrarlı şekilde sürdürdü.

BURAK ÇELİK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Aslen Ordu kökenli bir aileden gelen oyuncunun babası Ordulu, annesi ise göçmen kökenlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarının ardından modellik sektörüne adım atan Çelik, kısa sürede elde ettiği başarılarla uluslararası platformlarda da adından söz ettirdi.

2013 yılı kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı yıl önce Best Model of Turkey, ardından da Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde ederek uluslararası tanınırlık kazandı. Bu başarının ardından oyunculuk alanında eğitim almak amacıyla Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü.

Oyunculuk kariyerindeki ilk önemli çıkışını Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle gerçekleştiren Burak Çelik, daha sonra birçok farklı projede yer aldı.

Rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Karagül

Kuruluş Osman

Senden Daha Güzel

Söz

Hayat Sevince Güzel

Sevgili Geçmiş

Ben Bu Cihana Sığmazam

Yeraltı

Hem modellik hem de oyunculuk kariyerinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Burak Çelik, televizyon sektörünün tanınan isimleri arasında gösteriliyor.

BURAK ÇELİK EŞİ KİM?

Burak Çelik, Aralık 2024 tarihinde menajeri Ece Bayrak ile evlendi.

Çift, evliliklerinin ardından Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğullarına Aslan adını verdi. Burak Çelik ve Ece Bayrak, özel hayatlarını büyük ölçüde kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

BURAK ÇELİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 Temmuz 2026 tarihinde toplam 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemleri uygulanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları ya da bu amaçla yer temin ettikleri yönünde makul şüpheyi destekleyen deliller bulunduğu iddia edildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında Burak Çelik de yer aldı.

Soruşturma halen devam ediyor. Burak Çelik hakkında şu ana kadar resmi makamlar tarafından gözaltı işlemi dışında soruşturmanın sonucuna ilişkin herhangi bir adli karar veya hüküm açıklanmış değil. Sürecin, savcılık ve ilgili adli makamların yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor. Bu nedenle soruşturmaya ilişkin gelişmelerin yalnızca resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi önem taşıyor.