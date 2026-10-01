Burak Berkay Akgül kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Sarp'ı Burak Berkay Akgül kaç yaşında, nereli?

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Başkalarının Hayatı dizisinin Sarp'ı Burak Berkay Akgül, dizideki performansıyla izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Oyuncunun hayatı ve kariyer geçmişi merak edilirken özellikle “ Burak Berkay Akgül kimdir?”, “ Burak Berkay Akgül kaç yaşında?” ve “ Burak Berkay Akgül nereli?” soruları gündeme geliyor. Daha önce farklı televizyon yapımlarında rol alan Akgül'ün eğitim hayatı ve yer aldığı projeler de araştırılıyor. İşte Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenler...

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül, televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan Türk oyuncudur. 1997 yılında İstanbul'da doğan Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi alan Akgül, kamera önü çalışmalarına yöneldi.

Oyunculuk kariyerine reklam projeleriyle başlayan Burak Berkay Akgül, daha sonra televizyon dizilerinde rol aldı. Maria ile Mustafa, Kahraman Babam, Destan, Safir, Ru, Güzel Aşklar Diyarı ve Sahipsizler gibi yapımlarda farklı karakterleri canlandırdı.

BURAK BERKAY AKGÜL KAÇ YAŞINDA?

Burak Berkay Akgül, 1997 doğumludur. 1 Ekim 2026 itibarıyla 29 yaşındadır.

BURAK BERKAY AKGÜL NERELİ?

Burak Berkay Akgül İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlayan oyuncu, eğitim sürecinin ardından oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı.

BURAK BERKAY AKGÜL'ÜN KARİYERİ

Burak Berkay Akgül, oyunculuk kariyerinin ilk döneminde reklam filmlerinde kamera karşısına geçti. Televizyon kariyerine 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Rüzgar Yalçınoğlu karakteriyle başladı.

Daha sonra Kahraman Babam dizisinde İlker, Destan dizisinde Kaya Tegin karakterini canlandırdı. 2023 yılında Safir dizisinde Yaman Gülsoy karakteriyle başrolü üstlenen oyuncu, bu projeyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Burak Berkay Akgül, Ru ve Güzel Aşklar Diyarı dizilerinin ardından Sahipsizler dizisinde de rol aldı. Oyuncu, 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.