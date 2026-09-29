Bulgaristan Estonya maçı hangi kanalda, Bulgaristan Estonya maçı nereden CANLI izlenir?

Bulgaristan ile Estonya arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Bulgaristan Estonya maçı hangi kanalda?" ve "Bulgaristan Estonya maçı nereden CANLI izlenir?" soruları en çok aranan konular arasında yer alıyor. İki takımın zorlu randevusunu ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş, maç saati ve muhtemel 11'ler gibi merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

BULGARİSTAN - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan ile Estonya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 29 Eylül 2026 Salı akşamı sahaya çıkacak. Grup aşamasında önemli puanlar arayan iki ekip, bu karşılaşmada kazanan taraf olmak için mücadele edecek.

BULGARİSTAN - ESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi açıklamaları takip etmekte fayda var.

BULGARİSTAN - ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Merak edilen sorunun yanıtı ise futbolseverleri üzecek türden. Bulgaristan - Estonya maçı Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalında ya da dijital platformda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, maçın gelişmelerini canlı skor servisleri ve spor haber siteleri üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında olası bir değişiklik olması halinde güncel bilgiler ayrıca duyurulacak.

BULGARİSTAN - ESTONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Bulgaristan'ın Plovdiv kentindeki Stadion Hristo Botev ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Bulgaristan, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Estonya ise deplasmanda puan ya da puanlar çıkararak grupta önemli bir avantaj yakalamanın peşinde.

BULGARİSTAN - ESTONYA MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmadığı için maç canlı olarak ekrana gelmeyecek. Futbolseverlerin, yasal olmayan yayın sitelerine itibar etmemesi ve maçın gelişmelerini güvenilir kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.