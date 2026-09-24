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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Peki, Bülent Uygun kimdir, ne iş yapıyor? Tera Holding YK üyesi Bülent Uygun kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun, sermaye piyasaları alanında yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip finans profesyoneli ve yöneticidir. Akademik çalışmalarında da sermaye piyasaları ve finans sektörünün yapısına yönelik konulara odaklandı.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizasyon ve İşletme Politikası Bilim Dalı'ndan, “Bir Mali Aracı Kuruluş Olarak Aracı Kurumlar, Sermaye Piyasası İçindeki Yerleri ve Organizasyon Yapıları” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Doktora tezi, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Uygun ayrıca 9. Kalkınma Planı kapsamında 2007-2013 yılları arasında yürütülen Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu'nun hazırlık çalışmalarına katıldı ve çalışmanın yazımına katkıda bulundu.

BÜLENT UYGUN'UN GÖREVLERİ

Bülent Uygun'un çeşitli sermaye piyasası kurumları ve halka açık şirketlerde görev yaptığı belirtiliyor. Tera Portföy'deki kurumsal özgeçmişine göre Uygun; Mercan Kimya A.Ş. ve Cosmer Kimya A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kointra Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'de ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Uygun'un Avrupa Birliği hibe projelerinde de görev aldığı, AB ve AB hibe projelerine ilişkin çeşitli sertifika ve belgelere sahip olduğu aktarılıyor. Ayrıca sermaye piyasası, menkul değerler borsası ve mali aracı kuruluşlar konusunda yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunuyor.

BÜLENT UYGUN NEDEN TUTUKLANDI?

Bülent Uygun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Uygun ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 20 şüpheli arasında yer aldı. Hakimlik, 24 Eylül 2026'da Uygun, Özkan ve Kırmızı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edilmişti. Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda, yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi istendi.