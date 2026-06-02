Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Türk siyasetinde hem bürokrasi hem de parti yönetimi tarafında uzun yıllar görev almış isimlerden biri olan Bülent Kuşoğlu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki kritik pozisyonları ve Kemal Kılıçdaroğlu’na olan yakın çalışma ilişkisi ile tanınmaktadır. Maliye kökenli bir bürokrat olan Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu’nun siyasi kariyeri, klasik bir çizgide ilerlememiş; farklı siyasi yapılar ve dönemler arasında şekillenmiştir. Kariyerinin ilk dönemlerinde merkez sağ partilerde görev almış, daha sonra CHP çatısı altında önemli görevler üstlenmiştir.

Kuşoğlu’nun siyasete ilk adımı Doğru Yol Partisi (DYP) ile olmuştur. 2002–2008 yılları arasında DYP Ankara il yönetiminde aktif görevler üstlenmiş, ardından Demokrat Parti (DP) sürecinde siyasi faaliyetlerine devam etmiştir.

2007 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ancak Meclis’e girmeyi başaramamıştır. Bu dönem, onun siyasi tecrübesinin oluştuğu ilk basamaklardan biri olarak kabul edilir.

Türkiye Partisi Deneyimi

2009 yılında Abdüllatif Şener tarafından kurulan Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer almış ve burada genel başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu süreç, Kuşoğlu’nun siyasi yelpazede farklı merkez arayışlarını gösteren önemli bir dönemdir.

CHP Dönemi ve Yükselişi

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Bülent Kuşoğlu, siyasi kariyerinde en uzun ve en etkili dönemine bu noktadan sonra başlamıştır.

2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde Ankara Milletvekili seçilmiştir.

TBMM’de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapmıştır.

CHP Parti Meclisi’nde uzun yıllar görev almıştır.

Genel Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükselerek partinin idari ve mali işlerinden sorumlu olmuştur.

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın çalışma ekibinde yer alması, onun parti içindeki stratejik konumunu güçlendirmiştir. 2023 seçim sürecinde aktif rol oynamış, ancak seçim sonrası parti yönetiminde değişim sürecine girilmesiyle birlikte görevlerinden ayrılmıştır.

BÜLENT KUŞOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1958 doğumlu olan Bülent Kuşoğlu, 2026 yılı itibarıyla 68 yaşındadır.

BÜLENT KUŞOĞLU NERELİ?

Bülent Kuşoğlu Erzurum doğumludur. 7 Ocak 1958’de Erzurum’da dünyaya gelmiş olsa da, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’nın Polatlı ilçesinde geçirmiştir.

Bu nedenle Kuşoğlu’nun kökeni Erzurum’a dayansa da, eğitim ve yaşam kültürü açısından Ankara merkezli bir hayat hikâyesine sahiptir. Ankara Üniversitesi’nde aldığı eğitim ve burada kurduğu mesleki ilişkiler, onun bürokrasiye girişinde belirleyici olmuştur.

BÜLENT KUŞOĞLU EŞİ KİM?

Bülent Kuşoğlu, Tülün (Belibağlı) Kuşoğlu ile evliydi. Tülün Kuşoğlu, Türk Sanat Müziği alanında tanınan bir ses sanatçısı olarak biliniyordu.