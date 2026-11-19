Buket Töre, Gökhan Töre'ye karşı İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Buket Töre, dava dilekçesinde eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve silah doğrulttuğunu iddia etti. Gökhan Töre ise yaptığı yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek tüm suçlamaları reddetti. Mart 2020'de evlenen ve iki kızı bulunan çiftin boşanma sürecine ilişkin mahkemenin henüz verdiği bir karar bulunmuyor. Buket Töre ise son açıklamasında, çocukların geleceği için boşanma sürecinin çekişmesiz ve sulh yoluyla sona ermesini istediğini belirtti. Buket Töre ve Gökhan Töre boşanıyor mu, boşanma sebebi ne, dilekçede hangi iddialar yer aldı ve Gökhan Töre ne açıklama yaptı soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte çiftin boşanma sürecine ilişkin tüm detaylar.

BUKET TÖRE VE GÖKHAN TÖRE BOŞANIYOR MU?

Evet, Buket Töre ile Gökhan Töre boşanma sürecinde. Buket Töre, eşi Gökhan Töre'ye karşı İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Davaya ilişkin mahkemenin henüz verdiği bir karar bulunmuyor.

BUKET TÖRE VE GÖKHAN TÖRE NEDEN BOŞANIYOR?

Buket Töre'nin mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Gökhan Töre'nin kendisine fiziksel şiddet uyguladığı ve silahla tehdit ettiği iddia edildi. Dilekçede, 2 Ekim'de yaşanan bir tartışma sırasında Gökhan Töre'nin yatak odasının kapısını kırarak eşine silah doğrulttuğu öne sürüldü. Bu iddialar, mahkeme tarafından doğrulanmış değil.

DAVA DİLEKÇESİNDE HANGİ İDDİALAR VAR?

Buket Töre'nin dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

Gökhan Töre'nin kendisine fiziksel şiddet uyguladığı

2 Ekim'deki bir tartışmada yatak odası kapısını kırarak silah doğrulttuğu

Evdeki değerli saat ve tabloların götürüldüğü

Ortak banka kasasının boşaltıldığı

Buket Töre, dilekçesinde ayrıca Muğla'daki dört gayrimenkul ile üç aracın üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için tedbir talep etti.

GÖKHAN TÖRE NE AÇIKLAMA YAPTI?

Gökhan Töre, hakkındaki iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Töre, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Ortaya atılan iddiaların somut bilgi ya da belgeye dayanmadığını ve itibarını zedelediğini ifade eden Töre, yaşananların iki kızı üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekti. Töre, sorumlular hakkında yasal yollara başvuracağını ve tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

BUKET TÖRE SULH Mİ İSTEDİ?

Buket Töre, son açıklamasında çocuklarının geleceği için boşanma sürecinin "çekişmesiz olarak ve sulh ile sona ermesini" istediğini belirtti.

BUKET TÖRE VE GÖKHAN TÖRE NE ZAMAN EVLENDİ?

Buket Töre ile Gökhan Töre, Mart 2020'de evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre, Türk futbolunun tanınan isimlerinden biri olarak bilinen eski bir milli futbolcu. Kanat oyuncusu olarak forma giyen Töre, Almanya'da Hamburg, Türkiye'de ise Beşiktaş başta olmak üzere çeşitli kulüplerde oynadı. A Milli Futbol Takımı formasıyla da sahaya çıkan Töre, daha önce oyuncu Esra Bilgiç ile evlenmiş ve bu evlilik boşanmayla sonuçlanmıştı.