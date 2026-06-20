Bugünkü Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye millî futbol takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor. Futbolseverler “ Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

BUGÜNKÜ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

“ Türkiye Paraguay maçı ne zaman saat kaçta?” sorusuna göre karşılaşma:

Tarih: 20 Haziran Cumartesi

Saat: 06.00 (TSİ)

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu

Stadyum: San Jose, Kaliforniya (ABD)

Paraguay millî futbol takımı karşısında sahaya çıkacak olan Türkiye, grupta kritik bir mücadeleye imza atacak.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyon üzerinden veya TRT 1’in dijital yayın platformları aracılığıyla takip edebilecek.