Bugünkü Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünya Kupası heyecanı sürerken Türkiye millî futbol takımı kritik bir maça çıkıyor. Türkiye–Paraguay karşılaşmasının saati ve yayın bilgisi taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugünkü Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...
Türkiye millî futbol takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor. Futbolseverler “ Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
BUGÜNKÜ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak.
TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
“ Türkiye Paraguay maçı ne zaman saat kaçta?” sorusuna göre karşılaşma:
Tarih: 20 Haziran Cumartesi
Saat: 06.00 (TSİ)
Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu
Stadyum: San Jose, Kaliforniya (ABD)
Paraguay millî futbol takımı karşısında sahaya çıkacak olan Türkiye, grupta kritik bir mücadeleye imza atacak.
TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyon üzerinden veya TRT 1’in dijital yayın platformları aracılığıyla takip edebilecek.