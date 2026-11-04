Bugün Yeraltı var mı, 4 Kasım Çarşamba bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı?

Yeraltı bu akşam yeni bölümüyle NOW ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. İşte Yeraltı'nın bu akşamki yayın saatine, oyuncularına ve konusuna dair merak edilenler.

Evet, bugün Yeraltı var. Dizi, 4 Kasım Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yer alacak.

Evet, Yeraltı bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin hayranları, merakla beklenen yeni bölümle bu akşam buluşacak.

YERALTI SAAT KAÇTA?

Yeraltı'nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında başlayacak.

YERALTI HANGİ KANALDA?

Yeraltı, her çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından NOW'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.

YERALTI OYUNCULARI KİMLER?

Yeraltı dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Yılmaz Ak ve Sümeyye Aydoğan gibi isimler bulunuyor.