Bugün yağmur yağacak mı? 26 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış bekleniyor mu?
26 Kasım'da hava durumu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde yağış beklenip beklenmediği, gün boyunca hangi saatlerde etkili olabileceği merak ediliyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı? 26 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış bekleniyor mu?

26 Kasım'da hava durumu gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gün boyu yağışın olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, dışarıya çıkmadan önce günün hava koşullarını öğrenerek planlarını şekillendirmek istiyor. Detaylı meteoroloji tahminleri haberimizin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yerel yağış ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da gün boyu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ara ara sağanak geçişleri olma ihtimali mevcut. Öğle saatlerinden itibaren kısa süreli yağışlar görülebilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Başkent Ankara'da gökyüzü genellikle parçalı bulutlu olacak. Bugün için ciddi bir yağış beklentisi bulunmuyor, ancak akşam saatlerinde hafif yağmur geçişleri mümkün.

İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?

İzmir'de günün büyük bölümünde bulutlu bir hava hakim. Ara ara sağanak yağış bekleniyor; özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur etkili olabilir.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Bugün özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve bazı Ege ile Marmara illerinde yağmur olasılığı yüksek. İç Anadolu'nun büyük bölümünde ise yağış beklenmiyor, gökyüzü genellikle açık veya parçalı bulutlu olacak.

