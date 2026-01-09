Bugün yağmur var mı? 9 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

9 Ocak'a ilişkin hava durumu tahminleri, yurt genelinde günlük planlarını yapacak vatandaşların odağında yer alıyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan güncel veriler; sıcaklıkların gidişatı, yağış ihtimali ve rüzgârın hissedilen etkisiyle günün seyrine dair önemli bilgiler sunuyor. Uzmanlar, gün içerisinde yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, il il detaylı tahminler haberin devamında ele alınıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün için Meteoroloji tahminlerine göre yağış beklenmiyor. Havanın gün boyunca parçalı bulutlu seyretmesi öngörülürken, sabah ve akşam saatlerinde yer yer serinlik hissedilebilir. Gün içinde rüzgârın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor ancak bu durum yağışa yol açacak seviyede değil. Açık havada plan yapanlar için genel olarak elverişli bir gün öne çıkıyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağış ihtimali bulunmuyor. Kent genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların bir miktar yükselmesi öngörülüyor. Rüzgârın hafif esmesiyle birlikte hava daha ferah hissedilebilir. Günlük planlar açısından yağmur kaynaklı bir olumsuzluk beklenmiyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da bugün için yağmur tahmini yapılmıyor. Havanın genellikle bulutlu olacağı, ancak yağış bırakmayacağı ifade ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini gösterebilirken, gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Açık alanda yapılacak aktiviteler için yağış açısından risk görünmüyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da bugün yağmur beklenmiyor. Havanın açık ve güneşli geçmesi, özellikle sahil kesimlerinde daha ılık bir gün yaşanması öngörülüyor. Gün içinde rüzgârın hafif esmesiyle birlikte bunaltıcı bir hava oluşması beklenmiyor. Açık hava planları için uygun bir gün olarak değerlendiriliyor.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da bugün için yağış beklentisi bulunmuyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, gün genelinde sakin ve kuru bir hava öne çıkıyor. Sabah saatlerinde serinlik hissedilebilirken, öğleye doğru sıcaklıkların bir miktar artması bekleniyor. Yağmur olmaması, şehir içi ve dış mekân planlarını kolaylaştırıyor.