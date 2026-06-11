Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı
Sarıyer'de bir özel okulun sahibi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kadın idari işler müdürünü silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan müdür ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
- Sarıyer'de özel okul sahibi Can O., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı idari işler müdürü Gülcan K.'yı silahla vurdu.
- Gülcan K. kulağından ve elinden yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Kaçan şüpheli Can O., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sarıyer'de bir özel okul sahibi Can O., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı idari işler müdürü Gülcan K.'yı silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.
OKUL SAHİBİ, KADIN ÇALIŞANINI VURDU
Olay, saat 18.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul sahibi Can O. ile okulun idari işler müdürü Gülcan K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Can O., yanında bulunan silahla Gülcan K.'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kulağından ve elinden yaralandığı belirlenen Gülcan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırının ardından kaçan şüpheli Can O., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.