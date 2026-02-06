Bugün yağmur var mı? 6 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

6 Şubat Cuma gününe dair hava tahminleri, dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Sıcaklıklar, yağış olasılıkları ve rüzgârın yön ile hızındaki dalgalanmalar öne çıkarken, meteoroloji yetkilileri ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İl il beklenen hava koşulları ve ayrıntılar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 6 Şubat Cuma günü ara ara yağmur ihtimali bulunuyor. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar görülebilir, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 6 Şubat Cuma günü genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmüyor, gün boyunca rahatça dışarıda olunabilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Akşam saatlerine doğru hafif yağış olasılığı bulunuyor, gün içinde kısa süreli yağmur geçişleri yaşanabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 6 Şubat Cuma günü aralıklı yağmur ihtimali bulunuyor. Kısa süreli sağanaklar görülebilir, gün boyu hava değişken olabilir.