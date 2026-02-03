Bugün yağmur var mı? 3 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

3 Şubat Salı günü için açıklanan hava durumu tahminleri, günlük planlarını yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Sıcaklıklar, yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızı dikkatle takip edilirken; meteoroloji uzmanları ani ve yerel hava değişikliklerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. İl il beklenen hava koşullarına dair detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

3 Şubat Salı günü İstanbul'da hava genellikle bulutlu olacak. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor ve gün boyunca zaman zaman yağmur etkili olabilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sokakta olanların şemsiyelerini yanlarına almaları öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 3 Şubat günü hava parçalı bulutlu seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir. Gün boyu ara ara etkili olacak bu yağışlar, özellikle dışarı çıkacaklar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 3 Şubat Salı günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ara sıra yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Güneşli aralıklar zaman zaman görülse de, sabah ve akşam saatlerinde yağış olasılığı yüksek.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 3 Şubat günü hava bulutlu ve zaman zaman yağışlı olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar için yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 3 Şubat Salı günü yağışlı bir gün geçecek. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlar etkili olacak ve gün boyu bulutlu hava devam edecek. Günlük planlarını yaparken dışarı çıkacaklar için şemsiye bulundurmak iyi olacak.