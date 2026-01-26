Bugün yağmur var mı? 26 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

26 Ocak Pazartesi günü için paylaşılan son hava durumu raporları, planlarını dış koşullara göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, meteoroloji kaynakları ani hava olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul için paylaşılan tahminlerde gün içinde yağmur ihtimali gündemde yer alıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yerel yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava koşullarının parçalı bulutlu seyretmesi beklenirken, yağış olasılığı düşük seviyede değerlendiriliyor. Günün büyük bölümünde yağmur beklenmezken kısa süreli geçiş ihtimali göz ardı edilmiyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredebilir - yağış ihtimali ise bazı saatlerde gündeme gelebilir. Meteoroloji kaynakları özellikle akşam saatleri için dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da yağışlı havanın yer yer etkili olabileceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanaklar görülebilirken, gün içinde hava zaman zaman açabilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün boyunca bulutluluğun artmasıyla birlikte yağmur ihtimali öne çıkıyor. Özellikle öğleden sonra saatlerinde hafif ve aralıklı yağışlar beklenebileceği ifade ediliyor.