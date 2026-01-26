Haberler

Bugün yağmur var mı? 26 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 26 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Ocak Pazartesi günü hava durumu, kış şartlarının etkisini hissettirmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. İl il sıcaklık tahminleri, yağış ihtimali ve rüzgârın gün içindeki durumu merak edilirken, meteoroloji yetkilileri ani hava değişimlerine karşı uyarılarını sürdürüyor. Peki, bugün yağmur var mı? 26 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

26 Ocak Pazartesi günü için paylaşılan son hava durumu raporları, planlarını dış koşullara göre şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, meteoroloji kaynakları ani hava olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul için paylaşılan tahminlerde gün içinde yağmur ihtimali gündemde yer alıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yerel yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava koşullarının parçalı bulutlu seyretmesi beklenirken, yağış olasılığı düşük seviyede değerlendiriliyor. Günün büyük bölümünde yağmur beklenmezken kısa süreli geçiş ihtimali göz ardı edilmiyor.

Bugün yağmur var mı? 26 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredebilir - yağış ihtimali ise bazı saatlerde gündeme gelebilir. Meteoroloji kaynakları özellikle akşam saatleri için dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da yağışlı havanın yer yer etkili olabileceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanaklar görülebilirken, gün içinde hava zaman zaman açabilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün boyunca bulutluluğun artmasıyla birlikte yağmur ihtimali öne çıkıyor. Özellikle öğleden sonra saatlerinde hafif ve aralıklı yağışlar beklenebileceği ifade ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi