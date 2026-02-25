Haberler

Bugün yağmur var mı? 25 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Güncelleme:
25 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelinde kış havası etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar çoğu bölgede mevsim normallerine yakın seyrederken, yer yer görülen yağışlar ve zaman zaman kuvvetlenen rüzgâr günlük planlamaları etkileyebilir. Şehir bazında hava koşulları farklılık gösterirken, detaylı tahminler bölgelere göre değişiyor. Peki, bugün yağmur var mı? 25 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

25 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminleri, günlük planlamalar açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın yönü ile şiddeti; özellikle açık hava etkinlikleri ve seyahat programları üzerinde etkili olabilir. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, il bazında güncel tahminlerin düzenli olarak takip edilmesini öneriyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün içerisinde aralıklı sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yer yer etkili olabilecek yağışlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bulutlu bir hava beklenirken, kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Yağışların gün boyu aralıklarla etkili olması mümkün.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Yüksek kesimlerde ise yağışın yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi olası.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da özellikle kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli fakat yer yer kuvvetli olması ihtimal dahilinde.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da aralıklı yağmur geçişleri görülebilir. Gün içinde bulutlu hava hakim olurken, zaman zaman sağanak etkili olabilir.

