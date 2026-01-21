Bugün yağmur var mı? 21 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

21 Ocak Çarşamba günü için açıklanan hava durumu tahminleri, dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Meteorolojiden gelen son bilgilere göre sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın yönü önemli rol oynarken; gün içinde ani hava değişimlerine karşı yapılan uyarılar da dikkat çekiyor. İl il detaylı hava durumu bilgileri haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, ara ara kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağmur ihtimali artabilir. Sıcaklık gündüz 7-9°C, gece 2°C civarında olacak.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 21 Ocak'ta aralıklı yağmur etkili olacak. Kıyı bölgelerinde sağanak şeklinde görülebilecek yağışlar, iç kesimlerde hafif yağmur şeklinde hissedilecek. Gündüz sıcaklıkları 10-12°C, gece ise 5°C civarında seyredecek.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 21 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 1-3°C civarında, gece ise eksi değerlere düşebilir. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı artabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 21 Ocak'ta hava genellikle bulutlu olacak ve şehir merkezinde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Yüksek dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklıkları 12-14°C, gece 6-7°C civarında olacak.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 21 Ocak Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak, ara ara hafif yağmur geçişleri görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 6-8°C, gece ise 2-3°C civarında seyredecek. Rüzgârın zaman zaman etkili olması bekleniyor.