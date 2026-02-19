Haberler

Güncelleme:
18 Şubat Perşembe itibarıyla Türkiye genelinde kış şartları kendini hissettirmeye devam ediyor. Mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıkların yanı sıra, bazı illerde görülebilecek yağışlar ve ara sıra etkili olan rüzgâr, günlük plan ve aktiviteleri etkileyebilir. Detaylı hava durumu tahminleri il il değişiklik gösteriyor. Peki, bugün yağmur var mı? 18 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

18 Şubat Perşembe günü hava durumu raporları, yurttaşların günlük planlamasında öncelikli konular arasında yer alıyor. Sıcaklıkların nasıl seyredeceği, hangi bölgelerde yağış ihtimali olduğu ve rüzgârın hızıyla yönü, özellikle dış mekân aktiviteleri ve seyahatler için belirleyici oluyor. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, il il güncel tahminlerin takip edilmesini öneriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 18 Şubat Perşembe günü ara ara sağanak yağmur etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde yağış daha yoğun olabilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün boyu hafif sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde yağışların etkisi artabilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da hafif yağmur geçişleri öngörülüyor. Kar yağışı beklenmiyor, rüzgâr zaman zaman etkili olabilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili olacak, öğleden sonra hava parçalı bulutlu olacak.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da ara ara hafif yağmur bekleniyor, öğleden sonra etkisi azalacak ve bulutlar parçalanacak.

