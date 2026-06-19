İspanya Kralı ve veliaht prenses havada şov yaptı

İspanya tahtının gelecekteki hükümdarı Veliaht Prenses Leonor, askeri eğitim programının en heyecan verici adımlarından birini attı. San Javier’deki Genel Hava ve Uzay Akademisi’nde eğitimini sürdüren 19 yaşındaki prenses, babası Kral 6. Felipe ile birlikte gökyüzünde nefes kesen bir eğitim uçuşuna imza attı. Murcia bölgesindeki tarihi San Javier Askeri Hava Üssü, baba-kızın bu anlamlı ve disiplinli mesaisine ev sahipliği yaptı.

FARKLI UÇAKLARLA AYNI HEDEFTE

İspanya Kraliyet Sarayı’ndan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, Kral 6. Felipe ve Prenses Leonor güvenlik ve eğitim protokolleri gereği gökyüzünde farklı uçaklarda görev aldı.

Kraliyetin paylaştığı uçuş öncesi hazırlık anları ve havada sergilenen profesyonel manevralara ait görüntüler, tüm dünyada büyük ilgi topladı.

Bu özel uçuş, Prenses Leonor’un Alcantarilla Hava Üssü’nde başarıyla bitirdiği zorlu paraşüt kursunun hemen ardından gerçekleşti. Paraşüt eğitimi, genç prensesin Hava ve Uzay Akademisi’ndeki zorlu müfredatının en kritik tamamlayıcı aşamalarından biri olarak biliniyor.

TAHTIN VARİSİNDEN ÜÇ BOYUTLU ASKERİ KARİYER

İspanya tahtının bir numaralı varisi olan Leonor, ülkeyi gelecekte yönetecek bir lider olarak üç yıllık kapsamlı ve çok yönlü bir askeri hazırlık döneminin son virajına girdi. Prenses, bu disiplinli yolculuğa ilk olarak Zaragoza’da başladı. Burada birinci sınıf harp okulu öğrencileriyle temel askeri eğitim alan Leonor, bayrak yemin törenini tamamladıktan sonra ikinci sınıf seviyesinde eğitimini sürdürdü.

KARADAN DENİZE, DENİZDEN GÖKYÜZÜNE

Zaragoza’daki kara eğitiminin ardından rotayı denizlere çeviren Veliaht Prenses, Ferrol’daki Deniz Harp Okulu’na dahil oldu. Buradaki askeri donanımını pekiştirmek adına, İspanya Deniz Kuvvetleri’nin sembolü olan "Juan Sebastian de Elcano" adlı yelkenli eğitim gemisiyle açık deniz seferine katılarak önemli bir tecrübe kazandı.

San Javier’de devam eden hava kuvvetleri eğitimi, genç prensesin üç yıla yayılan zorlu ve prestijli askeri formasyonunun son ve en görkemli aşamasını oluşturuyor.