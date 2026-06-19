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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
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Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı milli voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'nin son yıllarda voleybolda büyük gelişim gösterdiğini, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. Ülkeye hayranlığını dile getiren Ana Cristina, "Baklavayı severim. Başlangıçta çok yemek denememiştim. Şimdi benim için her şey daha tanıdık, alıştım ve gerçekten seviyorum. Sanırım en sevdiğim ise mercimek çorbası'' dedi.

  • Ana Cristina, Türkiye'nin voleybolda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.
  • Fenerbahçe, Ana Cristina'nın ilk uluslararası kulübü ve burada gelişim gösterdiğini belirtti.
  • Ana Cristina, Türkiye'deki en özel anılarının 2023 ve sonraki yıl kazandığı lig şampiyonlukları olduğunu aktardı.

Brezilyalı milli voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'nin son yıllarda voleybolda büyük gelişim gösterdiğini, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçe Medicanalı voleybolcu Ana Cristina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir yükseliş yakaladığına dikkati çekti.

''TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN''

Türkiye'nin güçlü oyunculara ve iyi bir takım uyumuna sahip olduğunu vurgulayan Ana Cristina, "Türkiye sadece lig düzeyinde değil, milli takım seviyesinde de çok gelişti. 2023 yılında neredeyse her şeyi kazandılar. Hala geliştirebilecekleri alanlar var ama çok iyi ilerliyorlar. Diğer uluslararası takımlarla kıyaslandığında kesinlikle öndeler. Dünyanın en iyi takımlarından biri." ifadelerini kullandı.

''KULÜP YAPISI GERÇEKTEN HARİKA''

Fenerbahçe'nin kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olduğunu hatırlatan Ana Cristina, sarı-lacivertli kulüpte önemli gelişim gösterdiğini belirterek, "Fenerbahçe benim ilk uluslararası kulübüm. Burada kendimi çok geliştireceğimi biliyordum ve gelişmeye devam ediyorum. Kulübün yapısı gerçekten harika. Takım olarak da her antrenmanda birbirimizi daha iyi olmak için zorluyoruz. Bu da gelişimime çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

''UNUTAMAYACAĞIM ANILAR ARASINDA''

Türkiye'de yaşadığı en özel anılar arasında lig şampiyonluklarının bulunduğunu aktaran Brezilyalı smaçör, "2023'te Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandığımız sezon benim için çok özeldi. Önce VakıfBank'ı, ardından Eczacıbaşı'nı yendik. Ertesi yıl da yeniden şampiyon olduk. Bunlar kariyerimde unutamayacağım anılar arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

''BAKLAVA VE MERCİMEK ÇORBASINI SEVERİM''

Türk mutfağında özellikle tatlıları sevdiğini de dile getiren Ana Cristina, "Baklavayı severim. Başlangıçta çok yemek denememiştim. Şimdi benim için her şey daha tanıdık, alıştım ve gerçekten seviyorum. Sanırım en sevdiğim ise mercimek çorbası." şeklinde sözlerini tamamladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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