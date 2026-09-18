Bugün Taşacak Bu Deniz var mı, Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Dizinin izleyicileri, “Bugün Taşacak Bu Deniz var mı, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt ararken, 18 Eylül 2026 tarihli yayın akışı ve dizinin yeni bölüm tarihi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu, dizinin yeni bölümlerini bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizinin takipçileri 18 Eylül 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? sorusuna yanıt ararken, TRT 1'in güncel yayın akışı da belli oldu.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu. Böylece dizinin yeni sezonunun ekranlara dönmesi için çalışmaların sürdüğü ortaya çıktı.

Ancak Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle dizinin yeni sezonunun hangi tarihte izleyici karşısına çıkacağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Yeni bölüm tarihi açıklandığında TRT 1 yayın akışı üzerinden netleşecek.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, 18 Eylül 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışına göre bu akşam saat 20.00'de Mehmed: Fetihler Sultanı ekranlara gelecek.

Dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadığı için izleyiciler bu akşam Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü izleyemeyecek. TRT 1'in yayın akışında Taşacak Bu Deniz yerine farklı yapımlar yer alıyor.

TRT 1 18 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 18 Eylül 2026 Cuma günü yayın akışı şu şekilde:

• 05.43: İstiklal Marşı

• 05.45: Hayallerinin Peşinde

• 06.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

• 07.30: Kalk Gidelim

• 10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

• 13.15: Seksenler

• 14.10: Alparslan: Büyük Selçuklu

• 17.30: Lingo Türkiye

• 19.00: Ana Haber

• 19.55: İddiaların Aksine

• 20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı

• 23.45: Evlilik Güzeldir

• 02.45: Seksenler

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon bölümlerinin yayın tarihiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Dizinin çekimlerinin başlamasının ardından gözler, TRT 1 tarafından yapılacak yayın tarihi açıklamasına çevrildi.

İzleyiciler, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ve Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? sorularının yanıtını araştırmaya devam ediyor. Yeni sezonun yayın tarihi belli olduğunda dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceği de netlik kazanacak.