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Bugün ne günü? sorusu 6 Ekim 2026 Salı günü gündeme geldi. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında kent genelinde kutlamalar yapılırken, 6 Ekim’de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, bugün ne günü? 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim neden otobüsler bedava? Detaylar...

BUGÜN NE GÜNÜ?

6 Ekim, İstanbul’un Kurtuluşu Günü’dür. İstanbul’un I. Dünya Savaşı’nın ardından başlayan işgal dönemi, 6 Ekim 1923’te Türk birliklerinin şehre girmesiyle sona erdi.

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü, 6 Ekim 2026 Salı günü kent genelinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Aynı kapsamda İstanbul’da toplu ulaşım kullanacak vatandaşlar için de ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirildi.

6 EKİM'DE NE OLDU?

İstanbul’da işgal dönemi, Mondros Mütarekesi’nin ardından 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul’a gelmesiyle başladı. Yaklaşık beş yıl süren dönemin ardından Lozan Antlaşması sonrasında işgal kuvvetlerinin İstanbul’dan çekilmesi gerçekleşti.

İtilaf kuvvetlerinin İstanbul’dan çekilmesi 2 Ekim 1923’teki tahliye töreniyle tamamlandı. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili (Gökberk) komutasındaki Türk birlikleri İstanbul’un idaresini resmen devraldı.

Bu tarih, İstanbul’un Kurtuluşu Günü olarak kabul edildi. 6 Ekim 2026 tarihinde de İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, Türkiye genelinde resmî tatil değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da yer alan resmî ve genel tatil günleri arasında 6 Ekim bulunmuyor. Kanunda 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmî bayramların yanı sıra 1 Ocak, 1 Mayıs ve 15 Temmuz gibi genel tatil günleri belirtiliyor.

Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü kutlanmasına rağmen ülke genelinde resmî tatil uygulanmıyor.

6 EKİM NEDEN OTOBÜSLER BEDAVA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbul’un Kurtuluşu’nun yıl dönümü kapsamında uygulanıyor. İBB’nin duyurusuna göre 6 Ekim boyunca İstanbulkart entegrasyonunda bulunan toplu ulaşım hatlarını kullanan yolculardan ücret alınmayacak.

Ücretsiz ulaşım kapsamında yer alan araçlar şöyle:

OTOBÜSLER

İstanbulkart entegrasyonuna dahil otobüsler 6 Ekim boyunca ücretsiz hizmet verecek.

METROBÜS HATLARI

İstanbulkart entegrasyonuna dahil metrobüs hatlarında da 6 Ekim günü ücret alınmayacak.

METRO VE TRAMVAY HATLARI

İstanbulkart entegrasyonuna dahil metro ve tramvay hatları ücretsiz ulaşım kapsamında bulunuyor.

FÜNİKÜLER VE TELEFERİK HATLARI

İstanbulkart entegrasyonuna dahil füniküler ve teleferik hatları da gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI

İstanbulkart entegrasyonuna dahil Şehir Hatları vapurlarında da 6 Ekim günü ücretsiz ulaşım uygulanacak.

6 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Marmaray’ın 6 Ekim 2026 tarihinde ücretsiz olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İBB’nin duyurduğu ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarını kapsıyor.

6 EKİM 1923'TE NE OLDU?

İstanbul’un işgal süreci, Mondros Mütarekesi’nin ardından 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul Haydarpaşa önlerine gelmesiyle başladı.

Lozan Antlaşması’nın ardından İstanbul’un tahliyesi için süreç başlatıldı. İtilaf kuvvetleri 2 Ekim 1923 tarihinde düzenlenen tahliye töreniyle İstanbul’dan ayrıldı. 6 Ekim 1923 tarihinde ise Şükrü Naili (Gökberk) komutasındaki Türk birlikleri İstanbul’a girerek şehrin idaresini resmen devraldı.

Böylece İstanbul’un işgal dönemi sona ererken 6 Ekim tarihi İstanbul’un kurtuluş günü olarak kabul edildi. 6 Ekim 2026 Salı günü ise İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü kutlanıyor.