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Bugün maç var mı? 6 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 6 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig karşılaşmaları, Avrupa kupaları eleme turları, hazırlık maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "6 Ağustos Perşembe kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

6 Ağustos 2026 Perşembe maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

FUTBOL YAYIN PROGRAMI

  • 13.30 - Cenk Tosun Özel Röportajı - TRT Spor
  • 16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 18.30 - Maç Özel - TRT Spor
  • 19.00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor
  • 20.00 - Skorbord - A Spor
  • 20.00 - Hradec Kralove - Beşiktaş - S Sport Plus

  • 20.00 - Hradec Kralove - Beşiktaş - TV100
  • 20.00 - Dinamo Kiev - Karabağ - CBC Sport
  • 20.30 - HT Skor - HT Spor
  • 20.45 - Devre Arası - A Spor
  • 21.00 - Skorbord - A Spor
  • 22.00 - Maç Özel - TRT Spor
  • 22.00 - Avrupa Gecesi - A Spor
  • 22.00 - Dakika 90 - HT Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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