Bugün maç var mı? 6 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Ağustos 2026 Perşembe maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

FUTBOL YAYIN PROGRAMI

13.30 - Cenk Tosun Özel Röportajı - TRT Spor

16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

18.30 - Maç Özel - TRT Spor

19.00 - Avrupa Ligi Özel - A Spor

20.00 - Skorbord - A Spor

20.00 - Hradec Kralove - Beşiktaş - S Sport Plus