Bugün maç var mı? 4 Eylül Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanının sürdüğü 4 Eylül Cuma günü sahaya çıkacak takımlar belli oldu. Özellikle Trendyol Süper Lig'de Başakşehir-Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Avrupa futbolunda ise Ipswich Town-Liverpool, Real Betis-Real Madrid ve PSG-Monaco mücadeleleri öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 4 Eylül 2026 Cuma gününün maç programı...

YAYIN AKIŞI

15:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer

- Gündem Futbol Transfer 19:30 - S Sport Plus - Arminia Bielefeld - St. Pauli

20:00 - HT Spor - Al Shabab - Al Hilal

20:00 - beIN Sports 1 - Başakşehir FK - Galatasaray

20:00 - beIN Sports 2 - Lyon - Auxerre

20:30 - TRT Spor - Dakika Skor

21:00 - S Sport Plus - Al Ahli - Al Riyadh