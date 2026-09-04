Bugün maç var mı? 4 Eylül Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
4 Eylül 2026 Cuma günü maç programı, futbolseverlerin günün karşılaşmalarını öğrenmek için yaptığı araştırmaların başında geliyor. Trendyol Süper Lig'de başlayacak 4. hafta heyecanı başta olmak üzere günün futbol karşılaşmaları takip edilirken, maçların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "4 Eylül Cuma kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
Futbol heyecanının sürdüğü 4 Eylül Cuma günü sahaya çıkacak takımlar belli oldu. Özellikle Trendyol Süper Lig'de Başakşehir-Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Avrupa futbolunda ise Ipswich Town-Liverpool, Real Betis-Real Madrid ve PSG-Monaco mücadeleleri öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 4 Eylül 2026 Cuma gününün maç programı...
YAYIN AKIŞI
- 15:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer
- 19:30 - S Sport Plus - Arminia Bielefeld - St. Pauli
- 20:00 - HT Spor - Al Shabab - Al Hilal
- 20:00 - beIN Sports 1 - Başakşehir FK - Galatasaray
- 20:00 - beIN Sports 2 - Lyon - Auxerre
- 20:30 - TRT Spor - Dakika Skor
- 21:00 - S Sport Plus - Al Ahli - Al Riyadh
- 21:00 - A Spor - Transfer Raporu
- 21:30 - S Sport Plus - Stuttgart - Köln
- 21:30 - S Sport Plus - Las Palmas - Leganes
- 21:45 - S Sport Plus - Genoa - Como
- 22:00 - TRT Spor - Stadyum
- 22:00 - S Sport Plus - Real Betis - Real Madrid
- 22:00 - beIN Sports 3 - Ipswich Town - Liverpool
- 22:05 - beIN Sports 2 - PSG - Monaco
- 22:15 - beIN Sports 4 - Porto - Moreirense