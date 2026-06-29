Bugün maç var mı? 29 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
29 Haziran Pazartesi günü futbolseverleri, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak kritik karşılaşmalar bekliyor. Turnuvada çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek takımların sahaya çıkacağı maçlar büyük heyecana sahne olurken, futbol tutkunları günün maç programını ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 29 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
29 Haziran Pazartesi günü futbol takviminde, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun birbirinden önemli mücadeleleri sporseverlerle buluşuyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmalarda takımlar çeyrek final bileti almak için sahaya çıkarken, futbolseverler maç saatleri, yayıncı kanallar ve günün programını yakından takip ediyor. İşte 29 Haziran Pazartesi gününün maç programı, karşılaşma saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin merak edilen tüm detaylar…
YAYIN AKIŞI
- 10.30 – A Spor: Dünya Kupası'nda Bugün (Canlı)
- 15.00 – BJK YouTube: Beşiktaş Yeni Sezon Forma Lansmanı (Canlı)
- 20.00 – TRT 1: Brezilya - Japonya (Canlı)
- 21.00 – A Spor: Transfer Raporu (Canlı)
- 22.00 – S Sport Plus: Dünya Kupası'nda Bugün
- 23.00 – A Spor: Son Sayfa (Canlı)
- 23.30 – TRT 1: Almanya - Paraguay (Canlı)