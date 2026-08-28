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Bugün maç var mı? 28 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 28 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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28 Ağustos 2026 Cuma günü futbolseverler, haftanın önemli karşılaşmaları için maç programını araştırmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başlarken Avrupa'nın önemli liglerinde de mücadeleler oynanacak. "Bugün kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta?" ve "Hangi maç hangi kanalda?" soruları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Futbolseverler için 28 Ağustos 2026 Cuma günü birbirinden önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek. Trendyol Süper Lig'de Keçiörengücü-Ümraniyespor ve Pendikspor-Bandırmaspor mücadeleleri oynanırken, İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Günün maçlarını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmaların başlama saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 28 Ağustos Cuma bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı...

YAYIN AKIŞI

  • 10.00 - HT Spor - Fantezi Futbol
  • 14.00 - TRT Spor - UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
  • 14.00 - beIN Sports 1 - Göztepe - Gençlerbirliği
  • 16.00 - beIN Sports 1 - Kocaelispor - Amedspor
  • 17.30 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer
  • 17.45 - beIN Sports 1 - Süper Lig Haftanın Golleri
  • 19.00 - beIN Connect - Keçiörengücü - Ümraniyespor
  • 19.00 - HT Spor - Nokta Transfer
  • 19.00 - beIN Connect - Pendikspor - Bandırmaspor
  • 19.30 - S Sport Plus - Braunschweig - Hertha Berlin

  • 20.00 - S Sport Plus - Racing Santander - Elche
  • 20.30 - beIN Sports 1 - beIN Süper Lig
  • 21.00 - S Sport Plus - Al Khaleej - Al Hilal
  • 21.00 - A Spor - Transfer Raporu
  • 21.30 - S Sport Plus - Bayern Münih - Stuttgart
  • 21.30 - beIN Connect - Muğlaspor - Boluspor
  • 21.30 - beIN Sports 1 - Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
  • 21.30 - TRT Spor - Antalyaspor - Sarıyer
  • 21.45 - S Sport Plus - Milan - Venezia
  • 21.45 - beIN Sports 4 - Lille - PSG
  • 22.00 - beIN Sports 3 - C. Palace - Man City
  • 22.30 - S Sport Plus - Alaves - Villarreal
  • 23.00 - A Spor - Son Sayfa
  • 23.30 - TRT Spor - Taktik Analiz
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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