Bugün maç var mı? 28 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler için 28 Ağustos 2026 Cuma günü birbirinden önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek. Trendyol Süper Lig'de Keçiörengücü-Ümraniyespor ve Pendikspor-Bandırmaspor mücadeleleri oynanırken, İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Günün maçlarını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmaların başlama saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 28 Ağustos Cuma bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı...

YAYIN AKIŞI

10.00 - HT Spor - Fantezi Futbol

- Fantezi Futbol 14.00 - TRT Spor - UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

14.00 - beIN Sports 1 - Göztepe - Gençlerbirliği

16.00 - beIN Sports 1 - Kocaelispor - Amedspor

17.30 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer

17.45 - beIN Sports 1 - Süper Lig Haftanın Golleri

19.00 - beIN Connect - Keçiörengücü - Ümraniyespor

19.00 - HT Spor - Nokta Transfer

19.00 - beIN Connect - Pendikspor - Bandırmaspor

19.30 - S Sport Plus - Braunschweig - Hertha Berlin