Bugün maç var mı? 25 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

25 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalar için heyecan devam ederken, futbolseverler günün maç takvimini araştırmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde ekran başına geçmek isteyen sporseverler, takip etmek istedikleri mücadelelerin başlama saatlerini ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının da başlayacağı günde futbolseverleri önemli karşılaşmalar bekliyor. İşte 25 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı ve yayın akışı...

YAYIN AKIŞI

09.00 - Başlama Vuruşu - HT Spor

16.00 - Hedef Süper Lig - TRT Spor

17.30 - Dünyadan Futbol - HT Spor

19.00 - İsmail Kartal Basın Toplantısı - FB TV