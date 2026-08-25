Bugün maç var mı? 25 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
25 Ağustos 2026 Salı günü futbolseverler, yeni haftanın maç programını yakından takip ediyor. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak edilirken, "Bugün maç var mı?", "25 Ağustos Salı hangi maçlar oynanacak?" ve "Bu akşam hangi takımlar sahaya çıkacak?" soruları araştırılıyor.
25 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmalar için heyecan devam ederken, futbolseverler günün maç takvimini araştırmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde ekran başına geçmek isteyen sporseverler, takip etmek istedikleri mücadelelerin başlama saatlerini ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının da başlayacağı günde futbolseverleri önemli karşılaşmalar bekliyor. İşte 25 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı ve yayın akışı...
YAYIN AKIŞI
- 09.00 - Başlama Vuruşu - HT Spor
- 16.00 - Hedef Süper Lig - TRT Spor
- 17.30 - Dünyadan Futbol - HT Spor
- 19.00 - İsmail Kartal Basın Toplantısı - FB TV
- 19.30 - Futbol Anadolu - TRT Spor
- 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
- 21.00 - Al Ettifaq - Al Nassr - S Sport Plus
- 22.00 - LASK Linz - Celtic - Tabii
- 22.00 - Bodo/Glimt - NEC Nijmegen - Tabii
- 22.00 - Valencia - Real Betis - S Sport Plus