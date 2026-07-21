Bugün maç var mı? 21 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak maçların programını araştırmaya devam ediyor. UEFA Avrupa kupaları eleme karşılaşmaları, hazırlık maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "21 Temmuz Salı kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
21 Temmuz 2026 Salı maç takvimi, futbol tutkunlarının gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak kritik karşılaşmaların saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün maç var mı?", "Hangi maç hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 21 Temmuz Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek tüm karşılaşmalar...
YAYINLAR
- 07.00 – İtalya Serie A – S Sport 2
- 12.30 – Football Nation – S Sport
- 15.00 – İtalya Serie A – S Sport 2
- 20.00 – Avrupa Gecesi – A Spor
- 21.00 – Fenerbahçe - Gornik Zabrze – TV100
- 21.00 – Transfer Raporu – A Spor
- 21.45 – Devre Arası – A Spor
- 22.00 – Transfer Raporu – A Spor
- 23.00 – Avrupa Gecesi – A Spor