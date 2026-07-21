Bugün maç var mı? 21 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

21 Temmuz 2026 Salı maç takvimi, futbol tutkunlarının gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak kritik karşılaşmaların saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün maç var mı?", "Hangi maç hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 21 Temmuz Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek tüm karşılaşmalar...

YAYINLAR

07.00 – İtalya Serie A – S Sport 2

12.30 – Football Nation – S Sport

15.00 – İtalya Serie A – S Sport 2

20.00 – Avrupa Gecesi – A Spor