Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi günü futbol heyecanını ekran başında takip etmek isteyen sporseverler, günün karşılaşma takvimini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya gelirken Avrupa futbolunda da birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve canlı yayın kanalları…

2 KASIM PAZARTESİ BUGÜNÜN MAÇLARI

16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol

- Gündem Futbol 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

17:30 - TRT Spor - Dakika Skor

20:00 - beIN Sports 1 - Gençlerbirliği - Alanyaspor

20:00 - beIN Sports 2 - Kayserispor - Muğlaspor

20:30 - S Sport Plus - Sassuolo - Fiorentina