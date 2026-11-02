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Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak futbol karşılaşmaları, haftanın ilk gününde sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'den Avrupa'nın önemli liglerine kadar birçok mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Bugün maç var mı?”, “2 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Bugün maç var mı? 2 Kasım Pazartesi günü futbol heyecanını ekran başında takip etmek isteyen sporseverler, günün karşılaşma takvimini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya gelirken Avrupa futbolunda da birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve canlı yayın kanalları…

2 KASIM PAZARTESİ BUGÜNÜN MAÇLARI

  • 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
  • 17:30 - TRT Spor - Dakika Skor
  • 20:00 - beIN Sports 1 - Gençlerbirliği - Alanyaspor
  • 20:00 - beIN Sports 2 - Kayserispor - Muğlaspor
  • 20:30 - S Sport Plus - Sassuolo - Fiorentina

  • 21:00 - A Spor - Artı Futbol
  • 22:00 - TRT Spor - Aktüel Futbol
  • 22:45 - S Sport Plus - Atalanta - Parma
  • 22:45 - beIN MAX 1 - Reims - Sochaux
  • 22:45 - beIN Sports 2 - Lorient - Brest
  • 23:00 - beIN Sports 3 - Newcastle - Everton
  • 23:00 - S Sport Plus - Mallorca - Cadiz
  • 23:00 - S Sport Plus - Deportivo - Osasuna
  • 23:15 - beIN Sports 4 - Benfica - Alverca
  • 23:30 - TRT Spor - Futbol Anadolu
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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