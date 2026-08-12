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Bugün maç var mı? 12 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 12 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Süper Kupa karşılaşması başta olmak üzere günün öne çıkan mücadeleleri futbolseverlerin yakın takibinde olurken, "Bugün maç var mı?", "12 Ağustos Çarşamba hangi takımların maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

12 Ağustos 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA FUTBOL YAYIN AKIŞI

  • 17.00 - beIN 1. Lig - beIN Haber
  • 19.15 - Newcastle Utd. - Everton - TRT Spor
  • 20.00 - Nokta Transfer - HT Spor
  • 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 21.25 - Trendyol Süper Lig - TRT Spor

  • 21.30 - Leeds United - Manchester Utd. - TRT Spor
  • 22.00 - PSG - Aston Villa Süper Kupa Finali - TRT 1
  • 22.00 - Gece Yarısı - HT Spor
  • 23.00 - Son Sayfa - A Spor
  • 23.30 - Spor Artı - TRT Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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