Bugün maç var mı? 12 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

12 Ağustos 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA FUTBOL YAYIN AKIŞI

17.00 - beIN 1. Lig - beIN Haber

19.15 - Newcastle Utd. - Everton - TRT Spor

20.00 - Nokta Transfer - HT Spor

21.00 - Transfer Raporu - A Spor

21.25 - Trendyol Süper Lig - TRT Spor