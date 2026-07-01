Bugün maç var mı? 1 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbolseverleri, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak kritik karşılaşmalar bekliyor. Bir üst tura yükselme mücadelesi verecek takımların sahaya çıkacağı maçlar öncesinde gözler günün fikstürüne çevrilirken, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanallar da sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba maç programı...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA SPOR YAYIN AKIŞI

09.00 - HT Spor - Başlama Vuruşu (Futbol) (Canlı)

- Başlama Vuruşu (Futbol) (Canlı) 14.30 - TRT Spor - Kupa Günlüğü (Futbol)

15.00 - Tivibu Spor - Kupa Bülteni (Futbol)

15.30 - Tivibu Spor - Kupa Günlüğü (Futbol) (Canlı)

16.00 - TRT Spor - Gündem Futbol (Futbol) (Canlı)

18.00 - TRT Spor - Kupa Saati (Futbol) (Canlı)

19.00 - TRT 1 - İngiltere - Demokratik Kongo (Futbol)