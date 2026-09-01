Bugün maç var mı? 1 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanının devam ettiği 1 Eylül Salı günü, ekran başına geçmek isteyen futbolseverler günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli karşılaşmalar da dikkat çekiyor. Peki, 1 Eylül Salı bugün hangi maçlar var, hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün merak edilen maç programı...

1 EYLÜL SALI MAÇ VE SPOR PROGRAMI

11:00 - beIN Manşet - BeIN Haber

14:45 - Hedef Süper Lig - TRT Spor

16:00 - Bandırma Spor - Antalyaspor - TRT Spor

- Antalyaspor - TRT Spor 17:00 - Ümraniyespor - Muğlaspor - Tabii

20:00 - SMS Grup Sarıyer - Orfa Yapı Pendikspor - TRT Spor