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Bugün maç var mı? 1 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 1 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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1 Eylül 2026 Salı günü futbolseverler, günün maç programını araştırmaya başladı. Türkiye'den ve Avrupa'dan sahaya çıkacak takımlar merak edilirken, özellikle akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar futbol gündeminde öne çıkıyor. "Bugün maç var mı?", "Kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

Futbol heyecanının devam ettiği 1 Eylül Salı günü, ekran başına geçmek isteyen futbolseverler günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli karşılaşmalar da dikkat çekiyor. Peki, 1 Eylül Salı bugün hangi maçlar var, hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün merak edilen maç programı...

1 EYLÜL SALI MAÇ VE SPOR PROGRAMI

  • 11:00 - beIN Manşet - BeIN Haber
  • 14:45 - Hedef Süper Lig - TRT Spor
  • 16:00 - Bandırma Spor - Antalyaspor - TRT Spor
  • 17:00 - Ümraniyespor - Muğlaspor - Tabii
  • 20:00 - SMS Grup Sarıyer - Orfa Yapı Pendikspor - TRT Spor

  • 20:00 - Boluspor - Keçiörengücü - Tabii
  • 21:00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 21:00 - Al Hilal - Al Ahli - S Sport Plus
  • 21:45 - HEBC Hamburg - Borussia Dortmund - S Sport Plus
  • 22:00 - Torino - Monza - TRT Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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