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Futbolseverler, 20-23 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak lig karşılaşmalarının programını araştırıyor. 2026-2027 futbol sezonu devam ederken Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak. Bugün Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ise haftanın maçları 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Peki, bugün lig maçı var mı, lig bugün mü başlıyor, bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak? Detaylar...

BUGÜN LİG MAÇI VAR MI, 20 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de profesyonel liglerde oynanacak karşılaşmalar bulunuyor. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında günün programında tek maç yer alıyor.

20.00 – Iğdır FK - Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig)

Karşılaşma Aktepe Stadı'nda oynanacak.

LİG BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

Hayır. Türkiye'deki profesyonel futbol ligleri bugün başlamıyor. 2026-2027 sezonu daha önce başladı ve liglerde normal sezon karşılaşmaları devam ediyor.

Bu hafta sonu Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta, Nesine 2. Lig'de 13. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre karşılaşmalar 20-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

BU HAFTA SONU SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları futbolseverlerin gündeminde. Haftanın programı şöyle:

21 KASIM 2026 CUMARTESİ

13.30 – Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 – Galatasaray - Samsunspor

16.00 – Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

19.00 – Kocaelispor - Fenerbahçe

22 KASIM 2026 PAZAR

13.30 – Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 – Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 – TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş

19.00 – Trabzonspor - Eyüpspor

23 KASIM 2026 PAZARTESİ

20.00 – İstanbul Başakşehir - Arca Çorum FK

BU HAFTA SONU 1. LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları 20-23 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Haftanın programında şu maçlar bulunuyor:

20 KASIM 2026 CUMA

20.00 – Iğdır FK - Ümraniyespor

21 KASIM 2026 CUMARTESİ

13.30 – İstanbulspor - Keçiörengücü

13.30 – Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor

16.00 – Kayserispor - Sarıyer

19.00 – Karagümrük - Boluspor

22 KASIM 2026 PAZAR

13.30 – Batman Petrolspor - Muğlaspor

16.00 – Esenler Erokspor - Antalyaspor

16.00 – Manisa FK - Pendikspor

19.00 – Bursaspor - Sivasspor

23 KASIM 2026 PAZARTESİ

20.00 – Bodrum FK - Belediye Vanspor