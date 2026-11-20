Bugün lig maçı var mı, lig bugün mü başlıyor? Bu hafta sonu hangi maçlar var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolseverler, 20-22 Kasım 2026 hafta sonunda oynanacak lig maçlarının programını araştırıyor. Bugün Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK-Ümraniyespor karşılaşması oynanırken Süper Lig'de 12. hafta heyecanı cumartesi günü başlayacak. Peki, bugün lig maçı var mı, lig bugün mü başlıyor, bu hafta sonu hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Peki, bugün lig maçı var mı, lig bugün mü başlıyor? Bu hafta sonu hangi maçlar var? Detaylar haberimizde.
Futbolseverler, 20-23 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak lig karşılaşmalarının programını araştırıyor. 2026-2027 futbol sezonu devam ederken Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak. Bugün Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ise haftanın maçları 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Peki, bugün lig maçı var mı, lig bugün mü başlıyor, bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak? Detaylar...
BUGÜN LİG MAÇI VAR MI, 20 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de profesyonel liglerde oynanacak karşılaşmalar bulunuyor. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında günün programında tek maç yer alıyor.
20.00 – Iğdır FK - Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig)
Karşılaşma Aktepe Stadı'nda oynanacak.
LİG BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?
Hayır. Türkiye'deki profesyonel futbol ligleri bugün başlamıyor. 2026-2027 sezonu daha önce başladı ve liglerde normal sezon karşılaşmaları devam ediyor.
Bu hafta sonu Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta, Nesine 2. Lig'de 13. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre karşılaşmalar 20-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
BU HAFTA SONU SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları futbolseverlerin gündeminde. Haftanın programı şöyle:
21 KASIM 2026 CUMARTESİ
13.30 – Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 – Galatasaray - Samsunspor
16.00 – Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
19.00 – Kocaelispor - Fenerbahçe
22 KASIM 2026 PAZAR
13.30 – Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 – Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 – TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş
19.00 – Trabzonspor - Eyüpspor
23 KASIM 2026 PAZARTESİ
20.00 – İstanbul Başakşehir - Arca Çorum FK
BU HAFTA SONU 1. LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları 20-23 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Haftanın programında şu maçlar bulunuyor:
20 KASIM 2026 CUMA
20.00 – Iğdır FK - Ümraniyespor
21 KASIM 2026 CUMARTESİ
13.30 – İstanbulspor - Keçiörengücü
13.30 – Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor
16.00 – Kayserispor - Sarıyer
19.00 – Karagümrük - Boluspor
22 KASIM 2026 PAZAR
13.30 – Batman Petrolspor - Muğlaspor
16.00 – Esenler Erokspor - Antalyaspor
16.00 – Manisa FK - Pendikspor
19.00 – Bursaspor - Sivasspor
23 KASIM 2026 PAZARTESİ
20.00 – Bodrum FK - Belediye Vanspor